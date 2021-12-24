В Госдуме предложили ограничить продажу одного из видов пива

Депутат Госдумы, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на продажу одного из видов пивных напитков. Как сообщает RT, речь идёт о популярных среди молодёжи фруктовых пивных напитках.

В обращении, направленном Хамзаевым на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, отмечается, что снижение потребления алкоголя – одна из основных задач государства по формированию здорового образа жизни среди россиян. При этом сейчас в российских магазинах значительная часть реализуемых алкогольных пивных напитков приходится на продукцию с фруктовыми ароматизаторами.

По мнению депутата, данная разновидность продукции привлекает внимание молодёжи, в особенности её женской половины, большая часть которой не стала бы употреблять пиво с классическим составом и вкусом.