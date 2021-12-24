Руководство федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Федерального экологического оператора" (ФЭО), который входит в "Росатом", заявило о сборе батареек.

Теперь, по данным представителей российского ведомства, каждый желающий может принести использованные в быту батарейки в любое отделение почты РФ. Акция начнётся с 1 марта следующего года.

Как говорят источники газеты "Коммерсантъ", решение о сборе мини-аккумуляторов было принято совместно с представителями Министерства природы на совещании, итогом которого стал документ, указывающий, что таким образом импортёры батареек будут лишены права собирать свою отработанную продукцию и утилизировать её.

"Право на утилизацию токсичных отходов, в перечень списка которых попадают батарейки, будет принадлежать только ФЭО", – говорится в документе.

Целью "Росатома" стало заключение импортёрами прямых оплачиваемых за услуги договоров с ФЭО на сбор и уничтожение. Теперь решается вопрос о том, чтобы магазины требовали паспорта опасности на контейнеры с батарейками.

Напомним, батарейки и аккумуляторы очень опасны для окружающей среды и человека. Экологи давно бьют тревогу по этому поводу, а чиновники всех уровней ищут пути решения проблемы.