Не надо стесняться. Где в Барнауле лечат геморрой с помощью одной операции

Геморрой – это одно из тех заболеваний, о которых не принято говорить вслух, но от него страдают примерно 15% людей во всём мире. А ещё 70% могут испытывать те или иные проявления геморроидальной болезни время от времени. Об этом amic.ru рассказал врач Медицинского Центра "Медлайн" хирург, колопроктолог высшей квалификационной категории Иван Лавриненко.

"Ежегодно в "Медлайн" обращаются до 20 тысяч пациентов с проктологическими проблемами. И геморроидальная болезнь стоит на первом месте. Сидячая работа, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни неизбежно приводят к затруднению оттока крови из геморроидальных сплетений. Вредные привычки и неправильное питание также влияют на систему кровообращения всего организма", – рассказал Иван Лавриненко.

Наиболее подвержено геморрою молодое, трудоспособное население, среди которого эти факторы риска встречаются чаще всего. Нельзя исключать и наследственный фактор. Но, к счастью, способов лечения существует много. Как объяснил Лавриненко, методы зависят от стадии развития болезни.

"Конечно же, большинству пациентов хочется быстрого лечения. Поэтому медицинский центр "Медлайн" предлагает пациентам оперативное вмешательство под ультразвуком. Оно позволяет не терять трудоспособность на длительное время и пользуется высоким спросом у пациентов. Такие операции проводятся на современном, дорогостоящем оборудовании", – добавил хирург.

Все подробности лечения и о противопоказаниях врач расскажет уже на приёме и после осмотра пациента. Не игнорируйте симптомы, не стесняйтесь, своевременно обращайтесь к проктологу в Медицинский центр "Медлайн".

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