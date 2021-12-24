Небольшое видео с пресс-конференции президента России Владимира Путина позабавило пользователей сети Интернет. Речь идёт о моменте, когда актриса нескольких телесериалов Анна Хилькевич смотрит на главу государства, покусывая нижнюю губу.

Желаю вам найти того, кто будет смотреть на вас так же, как Анна Хилькевич смотрит на Владимира Владимировича 😁 pic.twitter.com/L1SeuoyElK — Токсичная Виша (@vishaserova) December 23, 2021

Как отмечает Telegram-канал "НеМалахов", теперь видеомомент стал мемом дня.

Пользователи Сети упражняются в остроумии и пишут "колкости" в адрес Хилькевич.

"Искренне надеюсь, что каждый из нас найдёт человека, на которого будет смотреть так же, как Анна Хилькевич смотрит на Владимира Владимировича", – поделилась впечатлением одна из пользовательниц Twitter под ником "Токсичная Виша".

На вопросы СМИ о покусывании губы Хилькевич ответила, что таким образом "пыталась увлажнить высохшие под маской губы".

Очередная, 17-я по счёту, пресс-конференция президента России оказалась непривычно короткой для последних лет, не дотянув совсем немного до четырёх часов в эфире. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов.