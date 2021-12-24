Пожар произошёл в отделении реанимации в ковидной больнице в Астрахани. Как сообщает ТАСС, в результате инцидента погибли два человека.

Возгорание произошло 24 декабря в Областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги. В МЧС рассказали, что пожар начался в реанимации на первом этаже из-за короткого замыкания в плафоне освещения – от чего могло загореться кислородное оборудование. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, пожарным удалось ликвидировать огонь.

В результате погибли два человека, ещё 16 человек были эвакуированы из помещения. Смерть людей подтвердили в региональном Следственном комитете. Проводится проверка.