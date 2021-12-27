Полный соцпакет и дружный коллектив: в Барнауле ищут сотрудников на швейное производство

В Барнауле ищут трудолюбивых и ответственных швей и портных. Соискателям предлагают стабильную зарплату от 27 тысяч в месяц. График – 5/2, а часы работы можно выбрать самостоятельно: с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00.

Трудоустройство официальное: кандидаты получат полный социальный пакет и медицинскую страховку. Кроме того, работодатель оплачивает питание.

Швейное производство находится по адресу пр. Космонавтов, 3а. Это стабильная компания, которая работает уже около трёх лет. Здесь шьют спецодежду для медицинского персонала и ресторанов, спортивные костюмы, рубашки, одежду для разных брендов.

Дружный и сплочённый коллектив компании с радостью примет вас в свою команду и поможет сориентироваться на новом месте. Для новичков будет организовано обучение от ведущих мастеров фабрики.

Узнать подробности о вакансии можно по телефону 8-963-520-30-28.