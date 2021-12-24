Бревно рухнуло на дорогу и перегородило проезд на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали читатели amic.ru.
Судя по всему, бревно выпало из грузовика и осталось лежать на дороге. В результате одна полоса оказалась полностью заблокирована для движения. На участке возник затор.
Пока неизвестно, приедет ли за бревном его владелец или убирать его с проезжей части придётся коммунальщикам.
Отметим, что к 16:00 по местному времени пробки в Барнауле достигли шести баллов. Традиционно самая тяжёлая ситуация отмечается в центре города. Отдельные заторы возникают на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской.
Комментарии
Интересно что будут стоять в пробке, а вылезти и убрать никто не захочет, аристократы все, у всех слуги должны быть.
Капец...2 водителя легко откатят это бревнышко...Но нет, будем пробку собирать
автовладельцы ожидают землетрясения,которое в результате колебания земной коры откатит бревно на два метра к обочине.