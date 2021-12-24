Любимое пятничное шоу россиян "Поле чудес" останется с прежним названием и его ведущим Леонидом Якубовичем. Такое решение после долгих раздумий приняла дирекция Первого канала и телекомпании "ВИД".

Как рассказали представители Первого канала в пятницу, 24 декабря, не так давно произошёл перезапуск программы. Теперь она представлена в новом формате, но название оставили прежним.

По словам собеседника ТАСС, зрители привыкли к историческому названию программы, поэтому решено не переименовывать передачу.

"Также Первый и представители телекомпании "ВИД" договорились о том, что проект не будет передаваться другим каналам", – подчеркнули в пресс-службе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта выразил благодарность телекомпании "ВИД" за то, что они остаются с Первым каналом на протяжении многих лет. Он отметил, что первые передачи вышли в начале 90-х годов.

Напомним, Первый канал ранее подписал договор с компанией CBS на официальную адаптацию телевикторины Wheel Of Fortune, которая стала источником вдохновения для авторов российского капитал-шоу. "Наше Поле Чудес" должно было выйти в эфир в январе 2022 года.