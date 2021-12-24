Назначили гормоны. Стало известно состояние больного коронавирусом Батрутдинова

Комику Тимуру Батрутдинову, госпитализированному с коронавирусом 18 декабря, становится лучше. Как сообщает Telegram-канал Mash, степень поражения лёгких снизилась с KT2 до KT1, однако очаги поражения в верхней части лёгких немного увеличились, из-за чего сатурация упала до 95%.

Анализы тем временем показывают небольшое отклонение, из-за чего Батрутдинову назначили гормональную терапию.

Напомним, COVID-19 резидент Comedy Club заболел 9 декабря. Тогда он жаловался на кашель и слабость, однако со временем состояние комика стало ухудшаться, и врачи решили его госпитализировать. КТ показало 25-50% поражения лёгких, а состояние оценивалось как среднетяжелое.