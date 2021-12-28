Где инициатива – там рост. Директор завода АТИ рассказал, что способствует успеху компании

Барнаульский завод АТИ – предприятие-долгожитель: оно работает уже более 60 лет. Этому поспособствовал надёжный, верный традициям коллектив, грамотная стратегия развития, а ещё – умение видеть возможности для роста и использовать их с максимальной выгодой. Об этих возможностях и дальнейших перспективах рассказал генеральный директор завода Артём Шамков.

– Расскажите о заводе, чем вы можете гордиться?

– Поводы для гордости у каждого руководителя свои. И я, как директор предприятия, в первую очередь, горжусь нашим коллективом. Сегодня на заводе работает более 730 человек. Причём у нас трудятся люди, которые принимали участие ещё в запуске первых цехов, более полувека назад. Для меня это не только показатель верности традициям, но и свидетельство стабильности работы предприятия. Представители старшего поколения передают свой жизненный и профессиональный опыт молодёжи. Коллектив у нас сплочённый, объединённый общей идеей развития производства, повышения качества выпускаемой продукции. И всем вместе нам удаётся добиваться выполнения поставленных целей и задач.

Я горжусь тем, что завод смог выстоять в трудные постперестроечные времена. Было не просто, но благодаря грамотному распределению ресурсов и чёткому следованию стратегии развития нам удалось не только сохранить коллектив и обеспечить технологический процесс, но и заслужить признание на рынке края, России и у наших партнёров в странах СНГ.

Горжусь тем, что завод дважды, по итогам 2018 и 2019 годов, был признан лучшим промышленным предприятием Алтайского края в сфере химического производства. Считаю это одной из самых высоких наград нашего коллектива. Оценил наши успехи и министр промышленности и торговли России Денис Валентинович Мантуров в рамках визита на наш завод в марте 2021 года. Он отметил успехи предприятия, сотрудничество участников Барнаульского промышленного химического кластера, наши производственные возможности по освоению новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов.

– Какие основные виды и направления деятельности предприятия? Кто является основным потребителем вашей продукции?

– Исторически завод производит продукцию по трём основным направленям. Это автоформованные изделия, где завод обеспечивает почти 40% рынка тормозных колодок для грузовых железнодорожных вагонов России, а также выпускает тормозные колодки и накладки для грузового автомобильного транспорта, буровых установок, воздушного транспорта, спецтехники и т.д. А в 2018 году мы в рамках кластерного проекта освоили выпуск безасбестовых тормозных колодок для грузового автотранспорта, автобусов, автоприцепов иностранного производства. Это автомобили таких производителей, как Volvo, Scania, MAN, Mercedes.

Второе направление производства – это парониты, которые используются во многих отраслях народного хозяйства в качестве прокладочного материала, и вырубные изделия из них.

И третье – это текстильное направление. Мы производим асбестовые ткани, тормозные ленты, сальниковые набивки и другую продукцию.

Вся наша продукция используется как в России, так и странах СНГ. Нам, безусловно, интересен европейский рынок, но закрепиться на нём непросто. Мы провели сертификацию наших фрикционных изделий в сертификационном центре в Испании. Испытания подтвердили высокие эксплуатационные свойства нашей продукции и её соответствие европейским стандартам. Работы, конечно, ещё много, но мы последовательно движемся в выбранном нами направлении. В настоящее время наша продукция уже используется на вторичном рынке в сегменте зарубежных автомобилей.

– Насколько активно компания использует заёмные средства? С какими банками вы сотрудничаете?

– Что касается финансирования проектов, мы работаем с несколькими банками-партнёрами. Так, уже много лет мы сотрудничаем с Сибсоцбанком. Они поддерживают нас во всех начинаниях, и нам удалось выстроить конструктивные и взаимовыгодные отношения.

Средства, которые мы получили в рамках финансовой поддержки, были успешно инвестированы в модернизацию производства, приобретение оборудования. Благодаря этому в сентябре 2021 года мы запустили новый цех промышленных уплотнений.

Также нам удалось реализовать с помощью финансовой поддержки Сибсоцбанка производство безасбестовых паронитов. Сегодня мы уже начали поставлять опытные партии выпускаемой продукции потребителям. Благодаря долгосрочному сотрудничеству мы считаем Сибсоцбанк одним из наших самых надёжных финансовых партнёров.

– Как вы относитесь к программам льготного кредитования для промышленных предприятий? Нужны ли они, насколько соответствуют ожиданиям?

– Безусловно, нужны. Наш опыт использования средств федеральной и региональной поддержки промышленных предприятий, ориентированных на выпуск современной, высокотехнологичной продукции, наглядно показывает эффективность таких мер. Совместная деятельность Сибсоцбанка и Фонда развития Алтайского края в рамках господдержки очень хорошо себя зарекомендовала. Как показывает практика, если ты честно ведёшь бизнес, то поддержка со стороны государства позволяет получать денежные средства на развитие по ставкам значительно ниже рыночных.

Я считаю, что каждому предприятию надо искать и пробовать различные виды господдержки, потому что именно сегодня государство имеет возможность помочь промышленникам более дешёвыми деньгами. Главное – не бояться идти вперёд, реализовывать проекты. Да, для участия в этих программах необходимо готовить огромное количество документов и отчётности, но это того стоит. В этом году по линии поддержки промышленного производства мы получили два займа на сумму почти 70 млн рублей, которые были направлены на покупку нового оборудования.

К середине следующего года мы планируем открыть новый цех по выпуску графитовой фольги для производства спирально навитых прокладок. В перспективе мы хотим, чтобы у нас был полный цикл производства, связанный с использованием терморасширенного графита. Те условия, которые сегодня предлагают банк, Фонд развития, правительство Алтайского края, являются очень привлекательными для развития промышленного производства.

– Мы говорим о развитии производства и новациях, связанных с совершенствованием технологического процесса. А насколько интересно вам участие в общественной жизни?

– Активная поддержка социальных проектов – неотъемлемая часть деятельности современного предприятия. Причём речь идёт не только о создании условий для заводчан. Не так давно мы открыли новую столовую, оснащённую самым современным оборудованием для приготовления вкусных обедов. В 2021 году любой желающий работник предприятия получил возможность посещать новый спортивный зал, который по своим функциональным возможностям не уступает лучшим фитнес-клубам города.

Барнаульский завод АТИ – активный участник общественной жизни краевой столицы. В мае 2021 года предприятие выступило генеральным партнёром проведения в Барнауле этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования на гребном канале стали крупнейшими международными стартами, которые когда-либо проводились в Алтайском крае. Наша деятельность по популяризации спорта получила высокую оценку руководства Международной федерации каноэ.

– В конце года принято подводить итоги и загадывать желания. Что бы вы пожелали?

– Если говорить о перспективе, то в планах, конечно, развитие новых направлений деятельности. Но мы не хотим спешить, будем последовательно, шаг за шагом идти к достижению поставленных целей. Наша задача – планомерное расширение высокотехнологичного производства, выпуск новых видов продукции. Такой опыт у нас уже есть, и комплексное использование федеральных, региональных мер поддержки является прекрасным инструментом на этом пути.

Сибсоцбанк

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