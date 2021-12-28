Вторник, 28 Декабрь, 07:15

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,23
€ 82,94
-10°


10415230 +23210
Обь
26см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоБольшая пресс-конференция Путина 2021Новый год-2022
Новости

Где инициатива – там рост. Директор завода АТИ рассказал, что способствует успеху компании

, ИА "Амител"
Руководитель создаёт лучшие условия для своих сотрудников, участвует в социальных программах и реализует крупные инвестиционные проекты

Барнаульский завод АТИ – предприятие-долгожитель: оно работает уже более 60 лет. Этому поспособствовал надёжный, верный традициям коллектив, грамотная стратегия развития, а ещё – умение видеть возможности для роста и использовать их с максимальной выгодой. Об этих возможностях и дальнейших перспективах рассказал генеральный директор завода Артём Шамков.

– Расскажите о заводе, чем вы можете гордиться?

– Поводы для гордости у каждого руководителя свои. И я, как директор предприятия, в первую очередь, горжусь нашим коллективом. Сегодня на заводе работает более 730 человек. Причём у нас трудятся люди, которые принимали участие ещё в запуске первых цехов, более полувека назад. Для меня это не только показатель верности традициям, но и свидетельство стабильности работы предприятия. Представители старшего поколения передают свой жизненный и профессиональный опыт молодёжи. Коллектив у нас сплочённый, объединённый общей идеей развития производства, повышения качества выпускаемой продукции. И всем вместе нам удаётся добиваться выполнения поставленных целей и задач.

Я горжусь тем, что завод смог выстоять в трудные постперестроечные времена. Было не просто, но благодаря грамотному распределению ресурсов и чёткому следованию стратегии развития нам удалось не только сохранить коллектив и обеспечить технологический процесс, но и заслужить признание на рынке края, России и у наших партнёров в странах СНГ.

Горжусь тем, что завод дважды, по итогам 2018 и 2019 годов, был признан лучшим промышленным предприятием Алтайского края в сфере химического производства. Считаю это одной из самых высоких наград нашего коллектива. Оценил наши успехи и министр промышленности и торговли России Денис Валентинович Мантуров в рамках визита на наш завод в марте 2021 года. Он отметил успехи предприятия, сотрудничество участников Барнаульского промышленного химического кластера, наши производственные возможности по освоению новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов.

Какие основные виды и направления деятельности предприятия? Кто является основным потребителем вашей продукции?

– Исторически завод производит продукцию по трём основным направленям. Это автоформованные изделия, где завод обеспечивает почти 40% рынка тормозных колодок для грузовых железнодорожных вагонов России, а также выпускает тормозные колодки и накладки для грузового автомобильного транспорта, буровых установок, воздушного транспорта, спецтехники и т.д. А в 2018 году мы в рамках кластерного проекта освоили выпуск безасбестовых тормозных колодок для грузового автотранспорта, автобусов, автоприцепов иностранного производства. Это автомобили таких производителей, как Volvo, Scania, MAN, Mercedes.

Второе направление производства – это парониты, которые используются во многих отраслях народного хозяйства в качестве прокладочного материала, и вырубные изделия из них.

И третье – это текстильное направление. Мы производим асбестовые ткани, тормозные ленты, сальниковые набивки и другую продукцию.

Вся наша продукция используется как в России, так и странах СНГ. Нам, безусловно, интересен европейский рынок, но закрепиться на нём непросто. Мы провели сертификацию наших фрикционных изделий в сертификационном центре в Испании. Испытания подтвердили высокие эксплуатационные свойства нашей продукции и её соответствие европейским стандартам. Работы, конечно, ещё много, но мы последовательно движемся в выбранном нами направлении. В настоящее время наша продукция уже используется на вторичном рынке в сегменте зарубежных автомобилей.

– Насколько активно компания использует заёмные средства? С какими банками вы сотрудничаете?

– Что касается финансирования проектов, мы работаем с несколькими банками-партнёрами. Так, уже много лет мы сотрудничаем с Сибсоцбанком. Они поддерживают нас во всех начинаниях, и нам удалось выстроить конструктивные и взаимовыгодные отношения.

Средства, которые мы получили в рамках финансовой поддержки, были успешно инвестированы в модернизацию производства, приобретение оборудования. Благодаря этому в сентябре 2021 года мы запустили новый цех промышленных уплотнений.

Также нам удалось реализовать с помощью финансовой поддержки Сибсоцбанка производство безасбестовых паронитов. Сегодня мы уже начали поставлять опытные партии выпускаемой продукции потребителям. Благодаря долгосрочному сотрудничеству мы считаем Сибсоцбанк одним из наших самых надёжных финансовых партнёров.

– Как вы относитесь к программам льготного кредитования для промышленных предприятий? Нужны ли они, насколько соответствуют ожиданиям?

– Безусловно, нужны. Наш опыт использования средств федеральной и региональной поддержки промышленных предприятий, ориентированных на выпуск современной, высокотехнологичной продукции, наглядно показывает эффективность таких мер. Совместная деятельность Сибсоцбанка и Фонда развития Алтайского края в рамках господдержки очень хорошо себя зарекомендовала. Как показывает практика, если ты честно ведёшь бизнес, то поддержка со стороны государства позволяет получать денежные средства на развитие по ставкам значительно ниже рыночных.

Я считаю, что каждому предприятию надо искать и пробовать различные виды господдержки, потому что именно сегодня государство имеет возможность помочь промышленникам более дешёвыми деньгами. Главное – не бояться идти вперёд, реализовывать проекты. Да, для участия в этих программах необходимо готовить огромное количество документов и отчётности, но это того стоит. В этом году по линии поддержки промышленного производства мы получили два займа на сумму почти 70 млн рублей, которые были направлены на покупку нового оборудования.

К середине следующего года мы планируем открыть новый цех по выпуску графитовой фольги для производства спирально навитых прокладок. В перспективе мы хотим, чтобы у нас был полный цикл производства, связанный с использованием терморасширенного графита. Те условия, которые сегодня предлагают банк, Фонд развития, правительство Алтайского края, являются очень привлекательными для развития промышленного производства.

– Мы говорим о развитии производства и новациях, связанных с совершенствованием технологического процесса. А насколько интересно вам участие в общественной жизни?

– Активная поддержка социальных проектов – неотъемлемая часть деятельности современного предприятия. Причём речь идёт не только о создании условий для заводчан. Не так давно мы открыли новую столовую, оснащённую самым современным оборудованием для приготовления вкусных обедов. В 2021 году любой желающий работник предприятия получил возможность посещать новый спортивный зал, который по своим функциональным возможностям не уступает лучшим фитнес-клубам города. 

Барнаульский завод АТИ – активный участник общественной жизни краевой столицы. В мае 2021 года предприятие выступило генеральным партнёром проведения в Барнауле этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования на гребном канале стали крупнейшими международными стартами, которые когда-либо проводились в Алтайском крае. Наша деятельность по популяризации спорта получила высокую оценку руководства Международной федерации каноэ.

– В конце года принято подводить итоги и загадывать желания. Что бы вы пожелали?

– Если говорить о перспективе, то в планах, конечно, развитие новых направлений деятельности. Но мы не хотим спешить, будем последовательно, шаг за шагом идти к достижению поставленных целей. Наша задача – планомерное расширение высокотехнологичного производства, выпуск новых видов продукции. Такой опыт у нас уже есть, и комплексное использование федеральных, региональных мер поддержки является прекрасным инструментом на этом пути. 

Сибсоцбанк
Адрес: пр. Ленина, 61а 
Телефон: +7 (385-2) 37-02-01
Тел/факс (385-2) 37-13-66
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:01
Где инициатива – там рост. Директор завода АТИ рассказал, что способствует успеху компании 0
06:48
Разрушитель лайфхаков, игра в кальмара и покупатели рыбов. Лучшие мемы 2021 года 0
06:33
Свет! Камера! Мотор! Художественный фильм "Домой" сняли в Алтайском крае 0
06:16
В Барнауле "Газель" осталась без передних колёс в результате ДТП 1
06:01
До -2°C и без осадков. О погоде в Алтайском крае 28 декабря 0
23:55
Такой день. Условный срок для экс-главы Октябрьского района и очистка опасных лестниц 0
23:11
Барнаульские школьники взорвали рюкзак у лицея 1
22:41
Матвиенко предложила оценивать мэров и губернаторов по стилю и вкусу 1
22:09
СК завёл уголовное дело в отношении барнаульца, оскорбившего правоохранителей 0
21:37
Режим работы поликлиник изменится в Алтайском крае в новогодние дни 0
21:06
Лечащие коронавирус медики получат удвоенные выплаты в праздники 0
20:35
Барнаульцы потратили 132,5 млн рублей на продовольственных ярмарках в 2021 году 0
20:01
Центробанк заявил, что не собирается контролировать все денежные переводы россиян 3
19:36
Алтайский губернатор Виктор Томенко рассказал о задачах краевого ГУ МЧС на 2022 год 1
19:16
23 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России 0
18:51
20-летний житель Алтая, убивший деда из-за нежелания копать картошку, получил 7 лет колонии 0
18:25
СМИ: главой МЧС России станет Алексей Дюмин 0
18:01
10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 27 декабря 1
17:46
В Красноярском крае зарезали семью с двумя детьми. Почему в этом подозревают отца? 2
17:33
Экс-глава Октябрьского района Барнаула получил условный срок за мошенничество и растрату 6
17:20
Праздничное киноменю: что посмотреть на Wink в новогодние каникулы 0
17:10
Кремль начал подготовку к президентским выборам 13
16:57
Во "внутриполитическом" департаменте алтайского правительства сменится одно из первых лиц 0
16:41
В Барнауле очистили опасные лестницы-горки после публикаций в СМИ 1
16:29
ЦБ будет контролировать денежные переводы жителей России. Зачем это нужно и кому помешает 13
16:16
Корейская компания испытает в России препарат от коронавируса 5
16:01
И себе, и людям. Зачем на Алтае развивают социальное предпринимательство 0
15:56
Приехали: водителей начали штрафовать за остановку в пробке 4
15:46
Роковой декабрь для рубля: национальной валюте предрекли падение 4
15:29
Барнаульский стоматолог удалил пациенту здоровый зуб и попытался уничтожить направление 6
15:16
Депутат предложил снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителей 5
15:03
Места и маршруты. К новогодним праздникам в Алтайском крае запустили виртуальный гид 0
14:55
Пешеход чудом спасся от смерти в аварии с пьяным водителем в Бийске. Видео 15
14:45
В Новосибирске школьники жестоко избили ветерана труда 6
14:29
Алтай возглавил антирейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров 4
14:15
Проблемному Яровому обещают разработать новую схему теплоснабжения 3
14:09
27 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 3
13:54
Суд отпустил из-под домашнего ареста обвиняемого в драке на Старом базаре 17
13:46
Директор ВЦИОМ назвал самые дружественные страны в представлении россиян 3
13:37
Затишье перед праздником: предновогодний туманный Барнаул 0
13:23
Аэропорт Барнаула поднимет сборы для авиакомпаний 8
13:05
Губернатор Алтайского края исполнил новогодние мечты юной пианистки из Барнаула 4
12:55
Городские службы Барнаула в новогодние праздники будут работать в повышенной готовности 0
12:40
Заведующая и воспитатели Happy Baby получили условные сроки за издевательства над детьми 9
12:31
Российский производитель отправил из Барнаула в Китай "Агроэкспресс" с рапсовым маслом 10
12:15
"Один в поле у нас точно не воин". Главный алтайский спасатель о героизме, зарплате и хобби 2
12:03
Чудо техники: пять отличных гаджетов в подарок на Новый год 0
11:53
Вячеслав Франк поздравил спасателей с профессиональным праздником 2
11:39
До конца года пенсионеры могут получить пенсии сразу и за январь 8
11:25
"Модест" присоединят к Барнаульскому молочному комбинату для сокращения расходов 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.