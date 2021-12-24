Курортный сбор принёс Алтайскому краю более 115 млн рублей с 2018 года

Начавшийся в мае 2018 года эксперимент по взиманию курортного сбора принёс за все время Алтайскому краю, предварительно, свыше 115 млн рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России, в котором также поучаствовал губернатор Виктор Томенко, сообщил директор департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорь Храновский.

По его словам, вырученные деньги направили на расчистку леса вокруг Белокурихи от мусора и ненужных кустарников, а также благоустройство прогулочных зон, строительство тротуаров и велосипедных дорожек. В качестве примера на заседании привели обновлённую Ореховую аллею в Белокурихе.

"Стоит отметить, в 2020 году губернатор края Виктор Томенко принимал решение о приостановлении сбора на полгода и снижении его величины с 50 рублей до 30 рублей – за одни сутки фактического проживания. Мера была призвана оказать поддержку жителям края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции, санаторно-курортному комплексу, как наиболее пострадавшему от пандемии. Однако в 2021 году эксперимент на территории нашего региона продолжился, размер сбора составляет 30 рублей", — напомнили в пресс-службе краевого правительства.

Окончательные итоги эксперимента подведут в 2022 году. Однако, как отметили на заседании, опыт уже признали положительным, и многие регионы сегодня выражают готовность ввести аналогичные сборы в своих курортных зонах.