Для родителей, супруга и ребенка. Что подарить на Новый год самым близким

Не знаете, что подарить близким на новый год? Смартфон – всегда актуальный подарок. Подойдет как для супруга, ребенка, так и для родителей или близких друзей. В предновогоднюю пору сеть магазинов Телефоника подготовила для вас специальные акции. При покупке смартфона вы получите различные подарки.

Подарок к Honor

При покупке смартфона Honor 30 / Honor 30S / Honor 30 Premium в подарок получите гарнитуру Honor True Wireless Stereo Earbuds CE79

Смартфоны серии Honor 30 функционируют с предустановленной платформой AppGallery собственной разработки. AppGallery – это третий по популярности в мире магазин приложений с качественными сервисами и приложениями. Откройте для себя смартфоны HONOR с AppGallery уже сейчас и получите в подарок гарнитуру Honor True Wireless Stereo Earbuds CE79