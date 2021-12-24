Ученый заявил, что "омикрон"-штамм не превосходит "дельту" по опасности

Директор Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что "омикрон"-штамм коронавируса не является более опасным, чем "дельта", распространяется он быстрее ранее выявленных вариантов инфекции. Его слова передает ТАСС.

"На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм "омикрон" более опасен (чем дельта-штамм, — прим. ТАСС), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", — сказал он.

За последние сутки в России зарегистрировали 24 703 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 10,3 млн человек, 302,2 тыс. пациентов скончались.