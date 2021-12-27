Вам утку или кролика? Барнаульский ресторан "Живые души" предлагает готовое новогоднее меню

Если вы уже представили, как не выходите из кухни за несколько дней до праздника, чтобы успеть всё приготовить, не отчаивайтесь. Ресторан "Живые души" поможет вам накрыть новогодний стол без лишних усилий. Специально для этого в заведении разработали авторскую линейку новогодних блюд.

В банкетное меню ресторана-поэмы "Живые души" входят два "флагмана" заведения: кролик, запечённый с травами, и утка. Утка готовится на две-три порции, а кролик – на шесть.

"Утку мы подаём с кукурузными лепёшками, приготовленными на пару, на отдельной тарелке. Ещё одна тарелка – со свежими овощами и травами. А вот кролика разделываем и рекомендуем есть с молодым обжаренным картофелем", – уточняет управляющий рестораном-поэмой "Живые души", шеф-сомелье ресторана Иван Коломиец.

Кроме того, в ассортименте заведения есть поистине царская рыба – осётр. Он идеально подходит для того, чтобы побаловать себя в новогоднюю ночь.

"Блюда гармонично сочетаются с вином из ресторана-поэмы "Живые души", – добавил шеф-сомелье.

Ваш праздничный ужин приготовят к удобному для вас времени – просто позвоните по номеру 600-046 или посетите ресторан-поэму "Живые Души" и сделайте заказ. Заказы принимают за четыре дня до вашего праздничного мероприятия.

Ресторан-поэма "Живые души"

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а

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