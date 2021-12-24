Россияне назвали Владимира Путина политиком года

38% россиян назвали Владимира Путина политиком года, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), а также Сергей Шойгу (8%). Из других политиков респонденты выделяли Владимира Жириновского, Павла Грудинина, Дмитрия Медведева.
Опрос проводили в декабре 2021 года методом телефонного интервью. В исследовании поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин по итогам 2021 года возглавил рейтинг упоминаемости в отечественных СМИ. В первую пятерку также вошли Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Лавров и Мария Захарова.
Комментарии
Знаете ли вы их: таксист, клоун, колхозник, лунтик, старик, коба, кукурузник, бровеносец в потёмках, меченый, ебн, железная леди, рыжий нанотолий, яйценюх, примадонна, онотоле, говорящая голова, на санкции – станцует, мистер нет?