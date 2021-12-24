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Владимир Путин: Госбюджет на 2022-2024 годы отличается социальным характером

, ИА "Амител"
Презедент рассказал о социальной поддержки, ликвидации аварийного жилья и развитии инфраструктуры в регионах
Источник фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Источник фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вопросы расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, поддержания демографии, улучшения жилищных условий, развития инфраструктуры регионов, малых городов и сел были затронуты в ходе ежегодной пресс-конференции Президента, которая прошла 23 декабря. В общей сложности Владимир Путин ответил на 55 вопросов, сообщает сайт ER.ru.

Один из первых касался социальной поддержки граждан. Владимир Путин подчеркнул, что принятый недавно бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. В нем выросли расходы на здравоохранение и социальную политику — даже в условиях пандемии. Он обеспечивает финансирование многих направлений, который государство начало в прошлом году.

"Социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей. В этом году расходы составили 3,9 трлн рублей. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям.  В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. Все было нацелено на то, чтобы поддержать людей напрямую или через бизнес, если он сохранял рабочие места или уровень зарплаты. Кроме прочего, мы повесили МРОТ и прожиточный минимум. Повышаются сразу социальные выплаты, отражается это и на индексации пенсий", - отметил Президент.

Многие из действующих мер поддержки были приняты по инициативе "Единой России".  Созданию комплексной системы мер поддержки семей с детьми посвящен отдельный раздел народной программы партии. О необходимости окончательно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, Президент напомнил еще раз.

"Мы приняли определенные меры поддержки. Но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет", — подчеркнул Владимир Путин.

Также в одном из ответов он сообщил, что будет решен вопрос индексации пенсий и соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку. По инициативе партии в 2023 году темпы индексации денежного содержания будут повышены на 5% дополнительно – средства уже предусмотрены в бюджете. 

Много вопросов касалось развития сельских территорий. "Единая Россия" добилась увеличения финансирования на программу комплексного развития сельских территорий в бюджете на 2022-2024 годы. Дополнительные средства будут направлены в том числе на строительство социальных объектов. Владимир Путин отметил, что создание инфраструктуры на селе, строительство и ремонт сельских школ – это первоочередные задачи.

"Опережающим темпом будет идти и программа строительства и реновации школ на селе", — отметил Президент. 

В конце июля "Единая Россия" передала в Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте по всей стране. Учебные заведения будут отремонтированы в течение ближайших 5 лет. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах проконтролируют рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с ведомством и родительским сообществом.

Затронули и тему расселения ветхого и аварийного жилья. По инициативе "Единой России" в новом бюджете на эти цели дополнительно заложено 45 млрд рублей. 

"Новая программа расселения уже готовится, деньги будут", — сказал Владимир Путин. 

Напомнил Владимир Путин и о необходимости модернизации почтовых отделений в сельской местности для расширения их функционала. Эту задачу глава государства ставил на Съезде "Единой России". По инициативе партии уже 2022 году будет модернизировано 632 отделения "Почты" в первых трех пилотных регионах. 

Вопросы Президенту касались работы системы здравоохранения. Владимир Путин напомнил, что система справилась с трудностями, которые существовали в первую волну. Помощь медикам в этом оказали, в том числе, волонтеры.

"Был дефицит масок, перчаток, защитных костюмов. Эти вопросы преодолены и не будет никаких дефицитов. К работе подключились волонтеры, преподаватели вузов, студенты старших курсов. Удалось собрать в кулак все наши силы и эффективно противостоять этой угрозе", – сказал он. 

Волонтерские центры "Единой России" продолжают оказывать помощь миллионам жителей страны, находившихся на самоизоляции, а также медикам в "красных зонах". Добровольцы занимаются автоволонтерством, обеспечивают медиков продуктовыми наборами и горячим питанием, развозят лекарства пациентам. В этой работе задействовано более 80 тысяч человек. 

Одним из важных направлений по преодолению последствий пандемии Владимир Путин назвал постковидноевосстановление, диспансеризацию переболевших граждан. Содействовать выполнению программы медицинской реабилитации он ранее поручил "Единой России" –финансирование программы партия обеспечила в бюджете.

Затронули на пресс-конференции тему переработки отходов — вопросы модернизации сферы обращения с ТКО включены в народную программу партии.

"Нужно разъяснять людям, как работают заводы по переработке, в чем заключается их экономическая и экологическая целесообразность. Они прямо в центре городов работают и не оказывают никакого влияния. Существуют и другие сопровождающие — рабочие места, уровень заработной платы", — сказал Владимир Путин.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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