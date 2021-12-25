Суббота, 25 Декабрь, 10:06

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 82,93
-2°


10343353 +0
Обь
18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоБольшая пресс-конференция Путина 2021Новый год-2022
Новости

Праздник без вреда природе. Как встретить Новый год экологично

, ИА "Амител", Мария Власова
Фейерверки, обилие еды на столах и даже подарки могут навредить природе. Встречаем Новый год с минимальным ущербом для планеты

Новый год – это праздник, который в России отмечают с размахом. Приготовить праздничный ужин – да так, чтобы все каникулы доедать. Запускать салюты – да так, чтобы до пяти утра. И платье на корпоратив, конечно, нужно купить новое! Экоактивисты организации "Мусора. Больше. Нет" (МБН) поделились советами, как встретить Новый год экологично.

Начнем с ёлки. Какую выбрать живую или искусственную?

Чтобы понять, какая ёлка экологичнее, нужно учесть несколько нюансов.

"Главный принцип простой – используем то, что есть. Если дома уже имеется искусственная, то ставим её", – говорит Александра Мелехина, координатор проектов "Мусора. Больше. Нет".

  

Если нет, то лучше выбрать натуральную ёлку. Но важно купить дерево на официальном базаре, где точно есть подтверждающие документы, что ёлки срублены согласно всем правилам. После праздников дерево нужно сдать на переработку. В Барнауле их собирают волонтёры МБН.

В январе 2021-го в Барнауле собрали 4932 ёлки. 1291 – передали на подкормку животным, 3641 – отправили на Павловский деревообрабатывающий комбинат, холдинг "Алтайлес" пустил их на производство плит MDF.

Искусственную ёлку тоже можно купить, но при условии, что отмечать с ней Новый год вы будете до 2041 года! Минимум 20 лет необходимо, чтобы пластиковая ёлочка оправдала потраченные ресурсы на её производство и доставку. Кстати, лучше выбрать ёлку, произведённую в России. Так экослед будет короче. Можно ли переработать искусственную ёлку? Нет, в итоге она всё равно окажется на свалке.

В чём встретить Новый год?

Здесь тот же принцип: экологичнее всего надеть то, что есть в шкафу. Если там нет ничего подходящего – платье на один вечер всегда можно взять, например, у подружки. Или напрокат. В Барнауле есть прокат нарядных платьев и карнавальных костюмов для детей и взрослых. Для природы намного полезнее, если 10 человек возьмут один и тот же костюм кота в сапогах, чем каждый купит себе такой домой.

Ещё вариант – секонд-хенд. Вещь с историей экологичнее новой.

Кстати, индустрия моды отвечает за 20% мировых загрязнений воды, за 10 % мировых выбросов СО2. Огромное количество энергии необходимо, чтобы одежду произвести и доставить. А в странах, где делают большую часть одежды, – Китае, Индии и Бангладеше – до сих пор используют уголь. Это самый грязный и неэффективный источник энергии.

Каким должен быть экологичный праздничный стол?

31 декабря принято готовить очень много: салаты, закуски, горячее, десерт. Главная проблема в том, что съесть столько невозможно и остатки оказываются в мусорном ведре. По статистике, в мире вообще выбрасывается 30% всех продуктов. В результате разложения органики на свалках и помойках выделяются оксиды серы, сероводород и меркаптаны, ответственные за отвратительные "свалочные" запахи, а также большое количество метана. Поэтому готовить нужно столько, сколько вы действительно съедите.

Дарим подарки правильно

Бабушке, тёте, соседке и коллеге. На Новый год во всём мире люди стараются купить подарочки вообще всем. Пусть хоть мелочь, но обязательно порадовать. И все эти презенты чаще всего оказываются ненужными. Пылятся на полках, а потом отправляются в мусорный бак.

Экологично составлять вишлисты – списки желанных подарков. Внести туда все свои "хотелки", а близкий человек пусть выбирает, что купить. Или прямо спросить друзей: какой подарок тебе нужен? Что тебе точно пригодится?

Есть ещё беспроигрышный вариант – дарить еду. Это экологичнее крема для рук или статуэтки тигра. Баночка икры или фрукты всегда пригодятся.

И поменьше упаковки. Если хочется красиво оформить, то следует выбирать обычную бумагу – её всегда потом можно сдать на переработку.

Поговорим о фейерверках

Сразу – нет. У фейерверков одни минусы.

Во-первых, это шумовое загрязнение – боятся и маленькие дети, и животные. Животным даже начинают давать успокоительное за несколько дней до праздника. А многие хвостатые друзья в страхе сбегают от своих хозяев под залпы салютов. Разве стоит пятиминутное шоу разлуки с питомцем?

Во-вторых, фейерверки нашпигованы вредными химикатами. В их составе содержатся перхлораты – они токсичны и для людей, и для растений. Например, перхлораты могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы. А ещё вспомните утро 1 января. Во дворах всюду валяются коробки из-под фейерверков (и обычно лежат там до весны). К тому же фейерверки ещё и травмоопасны. Да и вообще это дорого.

Можно бесплатно и безопасно посмотреть за менее осознанными соседями, которые фейерверки всё равно купят.

Хлопушки тоже лучше не покупать – кусочки разноцветного пластика очень сложно убирать, особенно на улице, когда их мгновенно разнесёт ветер.

Вот такие простые советы помогут сделать обычный Новый год – экологичным Новым годом. Вы и не заметите разницы, а в масштабах планеты вклад каждого – очень даже ощутим.

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Мария Власова SMM +73852594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:38
Праздник без вреда природе. Как встретить Новый год экологично 0
09:05
Здания двух ж/д вокзалов в Барнауле "обменяются" пассажирами после реконструкции 4
08:34
Доктор Мясников рассказал о запрещённом при простуде напитке 0
08:06
Алтайские депутаты предложили преобразовать ещё один район в муниципальный округ 5
07:33
Новогодние мемы, которые мы заслужили 0
07:04
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Алтайском крае достиг 49,7% 11
06:32
Советские поздравления с Новым годом 2
06:03
0°С ожидается в Алтайском крае 25 декабря 0
23:35
Такой день. Столкновение поезда с автобусом и мать, расстрелявшая сына 0
23:02
В Барнауле 13-летний школьник помог полицейским поймать грабителей 1
22:35
В Барнауле откроют третий "Макдоналдс" 28 декабря 3
22:05
Водитель сбитого поездом автобуса на Алтае неоднократно привлекался за нарушения ПДД 5
21:37
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 110 странах 1
21:10
Владимир Путин: Госбюджет на 2022-2024 годы отличается социальным характером 0
21:02
На Алтае семья ветеранов может остаться без газа на Новый год из-за проблем с поставками 0
20:31
Мотоциклист с пассажиром погибли при столкновении с Land Cruiser на алтайской трассе 2
20:01
Россияне назвали Владимира Путина политиком года 4
19:33
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при столкновении автобуса с поездом на Алтае 5
19:03
Загрузи и вези: как выбрать технику для работы в складских помещениях 0
18:54
В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда с пассажирским автобусом на Алтае 2
18:31
В Алтайском крае грузовой поезд врезался в автобус с пассажирами 7
18:15
Пробки достигли 8 баллов в Барнауле вечером 24 декабря 4
17:54
Учёный заявил, что "омикрон"-штамм не превосходит "дельту" по опасности 0
17:37
"Волонтёры Победы" вместе с единороссами поздравили с Новым годом алтайских ветеранов 0
17:23
Рабочая группа прибыла в Барнаул из Москвы для разработки нового генплана города 5
17:10
Для родителей, супруга и ребёнка. Что подарить на Новый год самым близким 0
16:51
Курортный сбор принёс Алтайскому краю более 115 млн рублей с 2018 года 0
16:36
Менее тысячи россиян умерли от COVID-19 за сутки впервые с 18 октября 0
16:18
"Поле чудес" сохранит своё название и останется с Якубовичем 0
16:03
Ректорат АлтГТУ принял участие в благотворительной акции "Желание под ёлкой" 0
15:58
Назначили гормоны. Стало известно состояние больного коронавирусом Батрутдинова 3
15:46
Упавшее на дорогу бревно спровоцировало пробку на Змеиногорском тракте 18
15:37
479 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 0
15:21
Ирину Анцупову утвердили на пост председателя Счётной палаты Барнаула 1
15:07
Актриса Хилькевич после пресс-конференции Путина стала мемом 19
14:55
В Барнауле женщина расстреляла своего сына за то, что он бросился на неё с кулаками 10
14:46
Депутат Хамзаев предложил перенести торговлю алкоголем за пределы городов 18
14:33
Двое человек погибли при пожаре в реанимации ковидного госпиталя в Астрахани 1
14:21
Четыре выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле 24
14:05
"Росатом" заявил о сборе батареек в отделениях почты РФ 5
13:54
В Госдуме предложили ограничить продажу одного из видов пива 11
13:46
Жительница Барнаула пожаловалась на таксиста, который обматерил её и не довёз до места 7
13:34
The Federalist: Китай и Америка соревнуются в праве называться сверхдержавой 0
13:16
В России предлагают строить дороги из вторсырья. Алтай не против 11
13:01
МегаФон выяснил, какие спортивные трансляции не пропускают жители Алтая 4
12:59
В Смоленске блогера задержали по подозрению в оскорблении ветерана 3
12:46
В Волчихе вандалы разрушили каток, который построили жители села 20
12:28
Не лицом, а на бок. Алтайский травматолог рассказал, как правильно падать на лёд 2
12:17
Каких выплат к Новому году ждали от Путина россияне и получит ли их кто-нибудь в итоге? 31
12:03
Хорошая новость: в Барнауле появился поставщик упаковки для маркетплейсов 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.