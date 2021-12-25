Новый год – это праздник, который в России отмечают с размахом. Приготовить праздничный ужин – да так, чтобы все каникулы доедать. Запускать салюты – да так, чтобы до пяти утра. И платье на корпоратив, конечно, нужно купить новое! Экоактивисты организации "Мусора. Больше. Нет" (МБН) поделились советами, как встретить Новый год экологично.

Начнем с ёлки. Какую выбрать живую или искусственную?

Чтобы понять, какая ёлка экологичнее, нужно учесть несколько нюансов.

"Главный принцип простой – используем то, что есть. Если дома уже имеется искусственная, то ставим её", – говорит Александра Мелехина, координатор проектов "Мусора. Больше. Нет".

Если нет, то лучше выбрать натуральную ёлку. Но важно купить дерево на официальном базаре, где точно есть подтверждающие документы, что ёлки срублены согласно всем правилам. После праздников дерево нужно сдать на переработку. В Барнауле их собирают волонтёры МБН.

В январе 2021-го в Барнауле собрали 4932 ёлки. 1291 – передали на подкормку животным, 3641 – отправили на Павловский деревообрабатывающий комбинат, холдинг "Алтайлес" пустил их на производство плит MDF.

Искусственную ёлку тоже можно купить, но при условии, что отмечать с ней Новый год вы будете до 2041 года! Минимум 20 лет необходимо, чтобы пластиковая ёлочка оправдала потраченные ресурсы на её производство и доставку. Кстати, лучше выбрать ёлку, произведённую в России. Так экослед будет короче. Можно ли переработать искусственную ёлку? Нет, в итоге она всё равно окажется на свалке.

В чём встретить Новый год?

Здесь тот же принцип: экологичнее всего надеть то, что есть в шкафу. Если там нет ничего подходящего – платье на один вечер всегда можно взять, например, у подружки. Или напрокат. В Барнауле есть прокат нарядных платьев и карнавальных костюмов для детей и взрослых. Для природы намного полезнее, если 10 человек возьмут один и тот же костюм кота в сапогах, чем каждый купит себе такой домой.

Ещё вариант – секонд-хенд. Вещь с историей экологичнее новой.

Кстати, индустрия моды отвечает за 20% мировых загрязнений воды, за 10 % мировых выбросов СО2. Огромное количество энергии необходимо, чтобы одежду произвести и доставить. А в странах, где делают большую часть одежды, – Китае, Индии и Бангладеше – до сих пор используют уголь. Это самый грязный и неэффективный источник энергии.

Каким должен быть экологичный праздничный стол?

31 декабря принято готовить очень много: салаты, закуски, горячее, десерт. Главная проблема в том, что съесть столько невозможно и остатки оказываются в мусорном ведре. По статистике, в мире вообще выбрасывается 30% всех продуктов. В результате разложения органики на свалках и помойках выделяются оксиды серы, сероводород и меркаптаны, ответственные за отвратительные "свалочные" запахи, а также большое количество метана. Поэтому готовить нужно столько, сколько вы действительно съедите.

Дарим подарки правильно

Бабушке, тёте, соседке и коллеге. На Новый год во всём мире люди стараются купить подарочки вообще всем. Пусть хоть мелочь, но обязательно порадовать. И все эти презенты чаще всего оказываются ненужными. Пылятся на полках, а потом отправляются в мусорный бак.

Экологично составлять вишлисты – списки желанных подарков. Внести туда все свои "хотелки", а близкий человек пусть выбирает, что купить. Или прямо спросить друзей: какой подарок тебе нужен? Что тебе точно пригодится?

Есть ещё беспроигрышный вариант – дарить еду. Это экологичнее крема для рук или статуэтки тигра. Баночка икры или фрукты всегда пригодятся.

И поменьше упаковки. Если хочется красиво оформить, то следует выбирать обычную бумагу – её всегда потом можно сдать на переработку.

Поговорим о фейерверках

Сразу – нет. У фейерверков одни минусы.

Во-первых, это шумовое загрязнение – боятся и маленькие дети, и животные. Животным даже начинают давать успокоительное за несколько дней до праздника. А многие хвостатые друзья в страхе сбегают от своих хозяев под залпы салютов. Разве стоит пятиминутное шоу разлуки с питомцем?

Во-вторых, фейерверки нашпигованы вредными химикатами. В их составе содержатся перхлораты – они токсичны и для людей, и для растений. Например, перхлораты могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы. А ещё вспомните утро 1 января. Во дворах всюду валяются коробки из-под фейерверков (и обычно лежат там до весны). К тому же фейерверки ещё и травмоопасны. Да и вообще это дорого.

Можно бесплатно и безопасно посмотреть за менее осознанными соседями, которые фейерверки всё равно купят.

Хлопушки тоже лучше не покупать – кусочки разноцветного пластика очень сложно убирать, особенно на улице, когда их мгновенно разнесёт ветер.

Вот такие простые советы помогут сделать обычный Новый год – экологичным Новым годом. Вы и не заметите разницы, а в масштабах планеты вклад каждого – очень даже ощутим.