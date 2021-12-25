Доктор Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке

Телеврач Александр Мясников предостерег от употребления алкоголя при простуде. Об этом он рассказал в эфире канала "Россия-1", пишет РИА Новости.

"Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит", — сказал доктор, отметив, что при повторном употреблении горячительных напитков состояние больного может ухудшить.

Мясников призвал не лечиться при вирусных инфекциями алкоголем с перцем.

Ранее Александр Мясников заявил, что употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Употреблять алкоголь медик посоветовал через неделю после окончания острой фазы заболевания.