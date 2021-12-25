Число пострадавших пассажиров автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Алтайском крае, увеличилось до девяти человек, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого Минздрава.

Пятеро пострадавших доставлены в Кулундинскую ЦРБ. Трое из них были госпитализированы. Ещё четыре человека попали в Славгородскую ЦРБ. Врачи оказали им амбулаторную помощь.

Среди пострадавших были два подростка 2005 и 2006 годов рождения, врачи оценили полученные ими повреждения как средней тяжести. Также двум пациентам проводят диагностику, по результату которой будет принято решение о госпитализации.

Напомним, авария случилась 24 декабря на железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Барнаул – Яровое, проехал на красный свет и угодил под поезд. По предварительным данным ГИБДД, в момент столкновения в автобусе находилось 15 человек, в краевой прокуратуре при этом отметили, что их было 16. Позже в МВД сообщили, что водитель пассажирского автобуса за 2020-2021 годы трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.