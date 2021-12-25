31 декабря американский видеосервис Netflix выпустит голливудскую версию фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" от режиссёра Марюса Вайсберга, который ранее снимал комедии в России.
Американская адаптация получила название "О судьбе" (About Fate). Женя Лукашин в версии Netflix оказался моложе – ему будет только 30, а не 40 лет. Его роль исполнит актёр Томас Манн, известный по сериалу "Фарго". Вместо Барбары Брыльски в образе Нади зрители увидят Эмму Робертс, а Ипполита сыграет Льюис Тан.
Режиссёр Марюс Вайсберг известен зрителям как создатель комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка лёгкого поведения".
Ранее Netflix заказал производство второго сериала в России. Главную роль в психологической драме сыграет Александр Петров. Сериал расскажет историю звезды, которая после трагедии переживает распад личности. Сюжет строится вокруг преступления, виновником которого стал главный герой.
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Все эти новые версии Советских шедевров ничего кроме рвотных позывов не вызывают.