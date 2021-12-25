В ноябре средний размер выданных автокредитов увеличился на 40% по сравнению с показателем годовой давности и достиг рекордного значения – 1,25 млн руб. При этом в 2022 году средний чек может стать больше ещё на 15-20%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Средний размер автокредитов постоянно увеличивается с апреля 2021 года, при этом их количество в ноябре сократилось на 8,6% по сравнению с октябрём – до 73,3 тыс. займов. Количество заявок на кредиты стало минимальным с февраля текущего года.

Такая тенденция сохранится и в следующем году, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Главной причиной он назвал рост цен на новые автомобили. При этом Волков отметил, что увеличение чека кредита может притормозить рост доли дешёвых б/у машин.

Также чек вырос благодаря дилерам, которые навязывают дополнительное оборудование. Из-за этого салоны почти на треть дороже продают автомобили по сравнению с сайтом производителя.

Как отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, рост не менее 15% продлится до конца следующего года. Снижение показателя произойдёт не раньше 2023 года. Сами банки отмечают, что цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом.

Ранее жители Алтайского края массово жаловались на обман в некоторых барнаульских автосалонах. На один из автоцентров с начала весны поступило уже 30 заявлений в полицию города. Недовольные клиенты подозревают, что стали жертвами "развода". Каждый из них хотел купить автомобиль с хорошей скидкой, но в итоге оформил кредитный договор на крайне невыгодных условиях. Что заставило людей подписать документы, они объяснить не могут.