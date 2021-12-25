Главы британских энергетических компаний EDF и Good Energy, а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили, что в стране начался кризис из-за роста цен на газ после отказа России наращивать поставки. Об этом пишет The Telegraph.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек предупредила, что весной главной проблемой для экономики Британии станет дорогой газ. По её мнению, казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса. Также она добавила, что цена на газ для населения может вырасти на 50%.

По мнению аналитиков компании Investec, годовые тарифы к весне могут увеличиться с 1 277 до 2 000 фунтов стерлингов. По данным The Telegraph, газ служит основным источником более чем трети британской электроэнергии. Большая часть этого вида топлива поступает из Европы, которая в свою очередь получает около 40% газа из России.

По данным Оксфордского энергетического института, с января по ноябрь объем поставок российского газа в Европу сократился на 21% по сравнению с 2019 годом. В ноябре падение поставок "Газпрома" составило 33%, до 7,7 млрд куб. м, по сравнению с 2019 годом, и 22% — по сравнению с 2020 годом.