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Российские туристы наплевали на карантин и стали чаще ездить в Великобританию

, ИА "Амител"
сле прибытия привитые российскими вакцинами должны самоизолироваться на 10 дней и дважды сдать тест
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Российские туристы стали чаще посещать Великобританию, хотя в стране введён карантин для всех прибывших. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу представительства британского агентства по туризму VisitBritain в России Татьяну Хорешок.

Как рассказала Хорешок, в Великобританию в основном едут в гости к друзьям и родственникам, а также по студенческим визам. После прибытия привитые российскими вакцинами должны самоизолироваться на 10 дней в любом удобном месте: в номере отеля, съёмной квартире или у родственников.

На второй и восьмой дни необходимо сдать тест. Глава представительства отметила, что срок самоизоляции можно сократить, сдав тест на пятый день. Если он отрицательный, то на шестой день уже можно свободно перемещаться по Великобритании. 

ПЦР-тест нужно сдать в первые два дня по прилете. Они продаются пакетами — можно купить сразу два за 100-120 фунтов. Тесты люди делают сами, после чего отправляют их через специальный бокс или ресепшн отеля.

По действующим с 4 октября правилам россиянам перед поездкой также нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за два дня до вылета, забронировать место проживания и два ПЦР-теста, заполнить форму Passenger Locator.

Как отметила представитель принимающей компании Londinium Services Наталья Кузнецова, в Лондоне нет коронавирусных ограничений и  не нужны QR-коды, чтобы пройти в бары, музеи, рестораны, театры или ночные клубы. Она отметила, что этим ситуация в Великобритании заметно отличается от Италии или Франции. 

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники для россиян самыми популярными городами для отдыха внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи – в них продано больше всего авиабилетов. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

25.12.2021 16:51
гость

Российские туристы наплевали на карантин и стали чаще ездить в Великобританию

Потому что в Великобритании любят российских туристов

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