Правительственная комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным утвердила девять новых проектов комплексного развития территорий. Они затронут восемь регионов страны и будут осуществлены на землях финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ". В программу попал и Алтайский край, сообщает ТАСС.

Много- и малоэтажные жилые дома, а также социальная инфраструктура (школы, детсады и т.д.) появятся в Алтайском крае, Дагестане и Республике Марий Эл, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской и Ростовской областях на ранее не использовавшихся участках. Общая площадь территории составляет более 1,1 тыс. га. Их градостроительный потенциал превышает 2,4 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" планирует построить в Барнауле жилые дома общей площадью 1,95 млн кв. м. Они расположатся на двух участках общей площадью 917 га. Также "Дом.РФ" намерен возвести в городе школы и детские сады.

Комиссия института рассматривает два пилотных проекта – в Алтайском крае и Иркутской области – с общей площадью участков 933,6 га и градостроительным потенциалом около 1,98 млн кв. м. Возведение объектов в Алтайском крае анализируется в рамках всесибирского проекта. Всего в Сибирском федеральном округе "Дом.РФ" планирует построить 3 млн кв.м жилья.