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Индексация маткапитала и единый номер экстренных служб. Что появится в законах с 1 января?

, ИА "Амител"
С начала года увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России с 1 января 2022 года вступают в силу 10 новых законов. Об этом в своём Telegram-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выплаты на детей до трёх лет

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребёнка до трёх лет. Пособие положено, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, теперь – на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер меры поддержки. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Вызов экстренных служб

По всей стране начнёт действовать единый номер вызова экстренных служб – 112. Раньше функционирование системы осуществлялось в соответствии с положением, утверждённым правительством России, и действовало не во всех субъектах РФ. Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными – более того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.

Защита животных

Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.

Маткапитал вырастет

Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Меры для снижения закредитованности населения

Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Совет директоров ЦБ станет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения. Это позволит защитить людей от попадания в "долговую ловушку", поможет сохранить свои средства. 

Информирование о льготах

Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал "Госуслуги" и по бесплатному номеру.

Налоговый вычет на спорт

Государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума. Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Отказ от идентификации по биометрии

Если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных, то это не может стать основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги.

Филиалы IT-гигантов

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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