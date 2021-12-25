В Якутии мужчина случайно застрелил брата на охоте, перепутав его с лосем, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

23 декабря братья отправились на охоту в 44 километрах от села Дикимдя. В районе была плохая видимость, что и послужило причиной трагичного недоразумения. Приняв брата за лося, охотник трижды выстрелил из длинноствольного карабина "Тигр-К" и попал родственнику в голову с расстояния 150 метров.

Ранее житель Читы случайно застрелил девятилетнюю соседку. Местный житель поссорился с соседями: жильцы делали ремонт, и мужчине не понравился шум из-за стены. Читинец взял оружие и выстрелил в соседскую дверь, попав в девочку.