Температура снова в минус. О погоде в Алтайском крае 26 декабря

Утром по Алтайскому краю температура составит -7...-12 гр., местами до -17 гр. Днём она поднимется до -4...-9 гр., по югу местами до +1 гр. Местами по западу снег. В утренние часы местами изморозь и туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура составит -8...-10 гр., днём воздух прогреется до -4...-6 гр. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможны изморозь и туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с