Пять человек погибли в ДТП в Республике Алтай

Пять человек погибли в ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Четверо пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Одного из участников аварии успели доставить в Онгудайскую районную больницу, однако там он умер. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее в Горно-Алтайске водитель грузового автомобиля сбил пешехода. Авария случилась 22 декабря около 08:00 на улице Барнаульской. 34-летний водитель МАЗа наехал на 60-летнего горожанина, когда тот переходил дорогу не по пешеходному переходу. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.