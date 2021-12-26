В барнаульском гипермаркете "Лента" сработала пожарная сигнализация. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели, прибывшие на место, произвели разведку, однако признаков возгорания не обнаружили.

После проведения всех необходимых проверок пожарные убыли в места дислокации.

Напомним, крупный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске произошёл утром 21 декабря. В результате здание сгорело на всей площади – 5,2 тыс. кв. м. Пламя долго не удавалось потушить из-за низких температур воздуха, в результате чего обрушились крыша и стена. Люди не пострадали.

Причиной происшествия стал поджог. 33-летний Александр Шнайдер может получить пять лет колонии. По словам Шнайдера, его бесила работа из-за постоянных претензий менеджера к его работе.

Позднее, в ещё одном томском гипермаркете "Лента" произошло возгорание. Причиной пожара снова стал взрыв пиротехники.