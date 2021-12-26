Перечислены самые востребованные смартфоны на вторичном рынке

На вторичном рынке максимальным спросом в 2021 году пользовались смартфоны Apple. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как заметили эксперты, iPhone занимают 80% от объема всех проданных на вторичном рынке устройств. Чаще всего россияне покупали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — их средняя цена составляла 45 тысяч рублей.

Далее в рейтинге самых востребованных телефонов перечислили iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11.Наиболее популярными устройствами на Android оказались Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+.

Реже всего в сете перепродают смартфоны Xiaomi. Это объясняется относительно низкой стоимостью нового устройства и еще меньшей — на вторичном рынке. По этой причине пользователям проще приобрести новое устройство из магазина, чем брать телефон с рук.