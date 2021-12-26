468 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

468 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 117 198.

Выздоровели 95920 человек (+ 510). Умерли 7 902 человека (+26, во всех случаях из-за коронавируса.

По состоянию на 26 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 293 человека. Кроме этого, 214 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 499, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220.