Алтайские травматологи назвали тюбинг наиболее опасным средством для катания с горок. Как сообщает "Вести-Алтай", врачи отметили, что "бублик" разгоняется на склоне до 60 километров в час, а остановить его невозможно.

Эксперты отмечают, что кататься на тюбингах можно лишь на специально оборудованных склонах с пологим спуском и защищенными боковыми съездами. Безопаснее всего кататься на этих приспособлениях сидя и держась за ручки.

"Остановить бублик невозможно. Соответственно, можно получить травмы шейного отдела позвоночника, это множественные травмы конечностей. Скорость слишком высокая у него – он фактически "снаряд смерти", – подчеркнул травматолог-ортопед краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Свиридов.

Из-за катания на неподготовленных к этому стихийно образованных склонах люди нередко получают травмы. Самые распространенные травмы — переломы рук, ног, копчика и позвоночника. Также при катании можно получить и черепно-мозговую травму.