МВД начнёт выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

МВД планирует начать выдавать электронные паспорта в России с января 2023 года. Об этом МВД Медиа рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Казакова отметила, что сейчас МВД, Минцифры и другие ведомства ведут работу по внедрению документа нового образца. Новый вид паспортов будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан, однако на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч.

"С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный", – добавила начальница ГУВМ МВД.

Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что электронные паспорта запустят в трёх регионах России до конца 2022 года. По его словам, документ будет представлен в двух вариантах: в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.