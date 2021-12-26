Алтайский "Сайлент Хилл". Густой туман мешает проезду по трассе Барнаул – Заринск

Густой туман спустился на участок трассы Заринск – Барнаул. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", температурный перепад привел к тому, что видимость для водителей серьезно ограничена.

Проезду по трассе мешает не только водяной пар, но и гололед, которые вместе создают крайне опасную дорожную обстановку. Автовладельцев призывают быть осторожными.

Напомним, что ранее трое детей и двое взрослых погибли в столкновении в Онгудайском районе Республики Алтай. Вечером 25 декабря около 16:45 вблизи села Купчегень 35-летний житель за рулем Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Corona, за рулём которой находился 27-летней мужчина.