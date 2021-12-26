Вице-премьер России Марат Хуснуллин усомнился в необходимости строительства новых городов в Сибири. Так он прокомментировал озвученную ранее идею главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.

По мнению Хуснуллина, постройка новых мегаполисов вызовет огромную нагрузку на инфраструктуру. По этой причине, в первую очередь необходимо развивать уже имеющиеся населенные пункты.

Напомним, что в начале августа Шойгу выступил с предложением построить от трёх до пяти "научно-промышленных центров" с населением от 300 тысяч до миллиона человек. При этом глава Минобороны отметил, что речь идёт не о строительстве городов, а о создании именно "научно-промышленных и экономических центров".

Позднее Шойгу назвал участки в Сибири, на которых можно построить новые города. Среди них – пространство между Братском и Красноярском, районы Канска и Лесосибирска.