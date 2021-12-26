Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с гроссмейстером. В эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он заявил, что лидер просчитывает на несколько ходов в перед ситуацию в переговорах с США.

"Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все", — сказал Песков.

Напомним, что 23 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Глава государства успел ответить почти на 60 вопросов. Владимир Путин рассказал о том, как экономика страны снова начала расти, невзирая на влияние коронавируса, почему уголовное дело Алексея Навального – это перевёрнутая страница, нужно ли наказывать антипрививочников и о том, какие перспективы общения с Западом ожидают Россию.