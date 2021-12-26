Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост". Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат блогера Александр Передрук узнал о намерении следователей из судебной картотеке. Предположительно, речь идет об отмене либо изменении меры пресечения. Возможно, блогера отправят под домашний арест или подписку о не выезде.

Напомним, что блогера Юрия Хованского задержали 9 июня. Блогера подозревали в призывах и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".