В декабре принято подводить итоги. Но не все они радостные. Каждый год на небосводе гаснут звезды — от нас навсегда уходят любимые актеры и режиссеры, спортсмены и композиторы, писатели и общественные деятели. Они восхищали и были кумирами миллионов.

В этом году из жизни ушла целая плеяда талантливых советских и российских деятелей киноискусства — режиссер Владимир Меньшов, актеры Василий Лановой, Андрей Мягков, Валерий Гаркалин, актрисы Нина Ургант, Екатерина Градова, Нина Шацкая и другие. В этом видео мы решили вспомнить, кого мир потерял в 2021 году.