В Минэкономразвития опровергли требование Евросоюзом компенсации в 290 млрд евро

В пресс-службе Минэкономразвития прокомментировали детали жалобы, которую Евросоюз подал во Всемирную торговую организацию против России. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что информация о требовании компенсировать 290 миллиардов евро убытков за программу импортозамещения "не является достоверной".

"Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций", — объяснили требования в ведомстве.

Там подчеркнули, что Москва и Брюссель провели консультации, в рамках которых российская сторона разъяснила, что принятые меры полностью соответствуют обязательствам в рамках ВТО.

Напомним, что ранее в СМИ появилось сообщение, что Евросоюз потребовал от РФ выплатить компенсацию в объёме 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения.