К Новому году в Алтайском крае, так же как и в других регионах Сибири, Урала и Центральной России, вырастут цены на дальневосточную красную рыбу – кету и горбушу, а также корюшку и сельдь. Ожидается, что в 2022 году ценник подскочит в разы.
Как сообщает ИА "Амител", эксперты назвали несколько причин роста цен – это исчезновение рыбы в нерестилищах Хабаровского края и природные катаклизмы на Камчатке.
Экологи бьют тревогу: нерестилища осенней кеты пустеют. В Дальневосточном отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ говорят о тотальном отсутствии нерестовой рыбы на притоках Амура – самой большой реки Дальнего Востока.
Специалисты написали представление в Кремль с требованием закрыть промышленный лов кеты и горбуши на четыре года, чтобы восстановить популяцию.
Промысловики отмечают, что рыбу просто-напросто съели, поэтому осенняя путина 2021 года стала провальной.
Примерно такая же ситуация происходит на Камчатке. Начиная с 2020 года здесь периодически гибнут все морские обитатели. Эксперты и экологи говорят об экологических катастрофах, связанных с попаданием метана в воду после землетрясений.
Последнее землетрясение произошло 24 декабря этого года. Рыбаки констатировали факт массовой гибели корюшки и сельди на озере Большой Калыгирь.
Стоимость рыбы заметно возросла даже в рыбных регионах. Самая дешёвая кета стоит от тысячи рублей за килограмм и выше, горбуша немного дешевле – от 660 руб. за килограмм, сельдь можно найти за 311 руб. за килограмм.
Цены на деликатес – красную икру и корюшку взлетели до пяти тысяч рублей за килограмм.
Напомним, стоимость дальневосточной рыбы стала расти с 2019 года. Тогда цены впервые поднялись более чем на 30%.
Комментарии
Никак не отобразится последние годы рыбу вообще не едим, ну минтай пару раз в год осилим и все.
И так эта рыба давно дорога, ценника 660 на горбушу давно нет
Вопрос не по адресу.