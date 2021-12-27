К Новому году в Алтайском крае, так же как и в других регионах Сибири, Урала и Центральной России, вырастут цены на дальневосточную красную рыбу – кету и горбушу, а также корюшку и сельдь. Ожидается, что в 2022 году ценник подскочит в разы.

Как сообщает ИА "Амител", эксперты назвали несколько причин роста цен – это исчезновение рыбы в нерестилищах Хабаровского края и природные катаклизмы на Камчатке.

Экологи бьют тревогу: нерестилища осенней кеты пустеют. В Дальневосточном отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ говорят о тотальном отсутствии нерестовой рыбы на притоках Амура – самой большой реки Дальнего Востока.

Специалисты написали представление в Кремль с требованием закрыть промышленный лов кеты и горбуши на четыре года, чтобы восстановить популяцию.

Промысловики отмечают, что рыбу просто-напросто съели, поэтому осенняя путина 2021 года стала провальной.

Примерно такая же ситуация происходит на Камчатке. Начиная с 2020 года здесь периодически гибнут все морские обитатели. Эксперты и экологи говорят об экологических катастрофах, связанных с попаданием метана в воду после землетрясений.

Последнее землетрясение произошло 24 декабря этого года. Рыбаки констатировали факт массовой гибели корюшки и сельди на озере Большой Калыгирь.

Стоимость рыбы заметно возросла даже в рыбных регионах. Самая дешёвая кета стоит от тысячи рублей за килограмм и выше, горбуша немного дешевле – от 660 руб. за килограмм, сельдь можно найти за 311 руб. за килограмм.

Цены на деликатес – красную икру и корюшку взлетели до пяти тысяч рублей за килограмм.

Напомним, стоимость дальневосточной рыбы стала расти с 2019 года. Тогда цены впервые поднялись более чем на 30%.