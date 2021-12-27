Стоимость продуктов в разных регионах России отличается. Ннапример, цены на Дальнем Востоке гораздо выше, чем в Сибири. Журналисты ИА "Амител" сравнили стоимость самых необходимых продуктов.

На понедельник, 27 декабря, в самых демократичных магазинах Приморского края цены на необходимые продукты питания выглядят примерно так: муку можно найти по 39 руб. за килограмм, сахар – по 69 руб, рис – от 94 до 125 руб за килограмм, буханка хлеба стоит 40 рублей (это самая низкая цена, в гипермаркетах цены на 10-25% выше в зависимости от состава, – прим. редакции), килограмм гречки не найти ниже 110 руб. за килограмм, масло подсолнечное – 170 руб. литр, десяток яиц – 110 руб.

При этом в магазинах Барнаула можно купить килограмм сахара за 48-50 руб., буханку хлеба – за 33 руб., муки – за 35,70 руб., рис – по 81 руб., гречку – за 98 руб., масло подсолнечное – 135,6 руб., яйцо – 75,4 руб. за десяток.

Самой большой проблемой дальневосточников стали постоянно растущие цены на топливо, из-за чего поднимается стоимость проезда в общественном транспорте. По данным на начало текущей недели, средние цены на бензин и дизельное топливо распределились таким образом: Аи-92 – 49,9 рубля, Аи-95 – 51,5, дизель – 58. Проезд в общественном транспорте в один конец стоит 30 рублей, планируется, что с начала года стоимость билетов поднимется до 35 рублей.

В Алтайском крае цены на бензин ниже, чем в Приморье, в среднем на 5 рублей: Аи-92 – 44,3 рубля. Аи-95 – 46,35, Аи-95 Премиум – 47,75, дизельное топливо – 53 руб.

Отметим, что Приморье – не самый дорогой дальневосточный регион. Самые высокие цены зафиксированы на Камчатке и Чукотке.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае цены на продукты выросли в 2,5 раза, но, несмотря на это, стоимость товаров в регионе – в числе самых низких по стране.