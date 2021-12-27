И себе, и людям. Зачем на Алтае развивают социальное предпринимательство

В 2021 году количество социальных предпринимателей увеличилось вдвое. Сегодня этим статусом официально в Алтайском крае обладают 100 бизнесменов. Они безвозмездно получают как финансовую, так и экспертную поддержку. О том, какие меры поддержки есть для предпринимателей, как начать дело с нуля или развить действующий бизнес в социальной сфере, а также каких успехов в 2021 году добился Центр инноваций социальной сферы рассказала руководитель Центра Лариса Иванютина.

От базы к профи

– Лариса Васильевна, каким образом Центр инноваций социальной сферы помогает бизнесменам?

– Главная задача Центра – оказывать содействие предпринимателям, которые развивают социальный бизнес или только планируют это начать. Центр предоставляет образовательные, информационные и консультационные услуги. Другими словами, ведет комплексное сопровождение предпринимателей — действующих и тех, кто только намерен встать на этот путь.

В уходящем году мы оказали почти 1300 таких услуг. А также провели 18 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 509 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц. Кроме того, с целью содействия в продвижении и развитии продуктов (работ, услуг) оказано 145 комплексных услуг по размещению в электронном СМИ (медийная реклама), изготовлению информационных материалов, организации профильного обучения, изготовлению одностраничных сайтов (лендингов), многостраничных сайтов, производству и размещению аудиоролика или видеоролика рекламного характера, услуги по брендированию, размещению наружной рекламы (билборд), продвижению в сети интернет, разработке франшизы социального предприятия.

– Расскажите подробнее об образовательных мероприятиях.

– Мы провели ряд образовательных и просветительских мероприятий разных форматов. В их числе – деловые и мотивационные встречи, бизнес-практикумы, посвященные стратегии партнерства и фандрайзинга, тактике продаж, бизнес-мастерскую, вебинары по актуальной теме "Как получить статус социального предприятия", а также два мастер-класса – по продвижению услуг и заполнению нормативных документов, касающихся собственного дела.

– Кто консультирует участников всех этих мероприятий?

– В зависимости от темы и направления мы точечно выбираем спикеров, бизнес-тренеров. Привлекаем сторонних профильных экспертов по вопросам маркетинговой стратегии, бухгалтерского учета, системы налогообложения, финансовой отчетности, бизнес-планированию проектов социального предпринимательства и так далее.

– Какие задачи ставили перед собой в 2021 году?

– В этом году у нас была изначально поставлена задача – конкретно проработать проекты, составить бизнес-планы, чтобы в дальнейшем они могли учитываться на других мероприятиях. Дело в том, что все мероприятия, которые мы проводим, взаимосвязаны и проходят не методом случайного выбора. Мы ориентируемся на ситуацию, сложившуюся на рынке и в обществе в целом и подстраиваемся под среду.

В третий раз мы провели Инвестиционный подиум – мероприятие, где необходимо разработать готовый бизнес-проект с расчетами, с экономическими показателями, чтобы его можно было представить инвесторам. В рамках подиума состоялась бизнес-встреча "Диалог с инвестором". На ней 10 представителей малого и среднего предпринимательства выступили перед инвесторами. Четверо из них получили инвестиционные предложения и предложения о партнерстве.

Инвестиционный подиум – уникальная площадка в Алтайском крае для действующих социальных проектов готовых к выходу на новый уровень развития с целью вложения инвестиций для достижения положительного социального и экономического эффекта.

В Центре инноваций создана Школа социального предпринимательства – единственная в Алтайском крае, в которой представлена уникальная программа "Основы социального предпринимательства". Благодаря ей, за 5 недель можно пройти 5 базовых модулей. По окончанию программы участники защищают разработанные за время обучения бизнес – проекты. В этом году обучение прошли 77 человек из Барнаула и Бийска.

Еще 20 социальных предпринимателей прошли обучение по акселерационной программе "Точки роста вашего бизнеса: найти и активировать". В ее рамках по всем направлениям дают углубленные знания. Для этого мы привлекали московских спикеров. У действующих предпринимателей была возможность посмотреть на свой проект с разных сторон и проработать дальнейшее развитие и возможность претендовать на грантовую поддержку.

Найти и активировать

– Чем ещё ознаменовался этот год?

– В седьмой раз прошел региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года – 2021". Было подано 38 заявок. В семи из восьми возможных номинаций объявлены победители.

В сентябре 2021 года в рамках подведения итогов федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года – 2020" Центр инноваций социальной сферы стал лауреатом специальной номинации Министерства экономического развития России "Лучшая практика Центра инноваций социальной сферы". Отмечены сразу два проекта, которые нам удалось осуществить. Первый – "Онлайн- ярмарка детских товаров и услуг "Алтайский край-территория детства". За три дня ее посетили более тысячи человек. Второй проект – "Расширяя горизонты: предпринимательская грамотность как фактор социальной адаптации бывших заключенных" — мастер-класс, который проводили совместно с региональной общественной организацией адаптации бывших осужденных "Рубикон".

Помоги другому. Какую поддержку получают алтайские социальные предприниматели

– Лариса Васильевна, сейчас бизнес переживает нелёгкие времена. Как коснулась пандемия социального предпринимательства?

– Перестраиваться приходится всем. Наши предприниматели создают антиковидные условия для работы, приобретают средства для обеспечения безопасной деятельности. У кого есть возможность – уходят в онлайн. Так, языковая школа "ИМКА Прайм", где преподают 11 языков, перестроилась на онлайн режим, и даже вышла за пределы края по охвату аудитории. Сейчас они налаживают международные связи, чтобы организовать обучение, стажировку и проведение совместных мероприятий со школами в Нидерландах и Германии. В целом же, социальный бизнес, это в первую очередь, не коммерческая выгода, а любовь к своему делу.

– Что даёт получение официального статуса социального предприятия?

– Возможность обращаться за адресными мерами господдержки, развивать значимые для общества проекты в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сегодня представители социального бизнеса пользуются определенными налоговыми льготами, могут привлекать микрозаймы по сниженным процентным ставкам. В этом году 25 социальных предпринимателей участвовали в грантовой поддержке. 19 из них получили финансовую помощь в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Эти средства они могут использовать для реализации новых проектов или же направить на расширение действующих.

Могу с уверенностью сказать – социальное предпринимательство сегодня – один из популярных видов бизнеса, отличительные черты которого — инновационность, самоокупаемость, финансовая устойчивость, масштабируемость

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