На 65-м году жизни скончался известный российский актёр дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом во "ВКонтакте" рассказал его коллега, актёр озвучки и блогер Дмитрий Череватенко.

Андрей Викторович Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы он поступил в Театральное училище имени Щукина и стал работать в Театре имени Вахтангова.

За время своей карьеры Андрей Ярославцев принял участие в озвучке более 200 фильмов. Широкому зрителю он известен по работе над озвучкой Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, Гимли ("Властелин колец") и Оптимуса Прайма ("Трансформеры").

По словам Череватенко, причиной смерти актёра стала коронавирусная инфекция.