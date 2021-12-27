23 декабря на градсовете Барнаула рассмотрели проект нового цеха хлебозавода фирмы "Хлеб-4" на ул. Петра Сухова, 61. Однако эксперты раскритиковали жёлтый цвет планируемого здания и его архитектурный стиль, который не вписывается в окружающую обстановку, сообщает "Толк".

Здание на пустыре на территории завода, согласно проекту Владимира Золотова, планируют построить из сэндвич-панелей под скатной кровлей с ленточными окнами. Тёплый жёлтый цвет объекта не вызвал понимания у членов градсовета. Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин напомнил, что это красная линия, а улица Петра Сухова имеет районное значение. Также он отметил, что Золотов проигнорировал архитектурное решение фасадов.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв добавил, что разработчику стоит обновить фасады всех зданий завода, чтобы они выглядели эстетично и были оформлены в едином стиле. Золотов возразил, что жёлтое здание станет ярким пятном и будет самым красивым на заводе.

Также эксперты раскритиковали расположение нового корпуса: слишком близко к существующему зданию, которое из-за этого лишится солнечного света. Однако разработчик заявил, что затенены будут только окна на нижних уровнях, а там сейчас находятся складские и ремонтные цеха, которым свет особо не нужен. В итоге проект был отправлен на доработку.

Почти на 18 тыс. кв. м. завода стоит восемь производственных, хозяйственно-бытовых корпусов, трёхэтажная администрация и здание проходной. Раньше это был Хлебокомбинат № 4, а сейчас – фирма "Хлеб-4", где работает 250 сотрудников. Предприятие входит в состав агропромышленной группы "Алтайские закрома".

Ранее градсовет не согласовал концепцию парка культуры и отдыха в квартале 2035 за "старой" "Лентой". Разработчики представили на обсуждение лишь блок служебных помещений, которые в дальнейшем могут занять объекты торговли. А то, что составляет основу парка, – зоны и территории отдыха, озеленение, благоустройство – авторы проигнорировали.