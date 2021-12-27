Акционерное общество "Модест" присоединят к Барнаульскому молочному комбинату, однако детскую молочную продукцию под этим брендом продолжат производить и продавать, сообщает "Толк".

15 декабря была официально запущена процедура реорганизации, которую общее собрание акционеров утвердило ещё 18 ноября. Генеральный директор БМК Наталья Кишкина объяснила её необходимость оптимизацией структуры управления и сокращением коммерческих расходов. По её мнению, это позволит сохранить качественный продукт по доступной цене. Она подчеркнула, что реорганизация не затронет технологию производства.

Напомним, в феврале 2020 года совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест" за 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости 63,6 млн рублей.