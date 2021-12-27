"По мере своих сил": Ракшин рассказал о судьбе "Спички" и пообещал не строить там ТРЦ

Территорию барнаульского сереброплавильного завода, имеющего статус памятника архитектуры федерального значения, планируют отремонтировать к 300-летию города. Проект реновации комплекса "Спичка" уже готов. На подготовительные, изыскательные работы, обследования, разработку технической документации, проведение различных экспертиз уже потратили около 16 миллионов рублей. Об этом в интервью изданию "Алтапресс" рассказал владелец комплекса, барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин.

Что появится на "Спичке"?

Планов у бизнесмена много. На первом этапе необходимо согласовать проект с властями региона и города, а также привести в порядок ЛЭП на участке. На это необходимо около 60 миллионов рублей.

"Мы подключили московскую проектную организацию, которая провела обследование фундамента и кирпичной кладки зданий комплекса и вынесла заключение о степени разрушений. Скажу откровенно: состояние "Спички" печальное. Работа предстоит колоссальная, ведь нужно не просто сохранить каждое историческое сооружение бывшего завода, но ещё и приспособить памятник для современного использования", – рассказал Евгений Ракшин.

По словам бизнесмена, по закону любое строительство на территории комплекса запрещено. Общественники выступают против возведения на "Спичке" появления любого коммерческого объекта. Евгений Ракшин считает такую позицию общественников неправильной. Из-за споров вокруг территории завода бизнесмен уже четыре года не может начать работы по реставрации.

"Я уже не раз говорил: сложившаяся тогда ситуация наглядно показывает позицию псевдообщественников. Иногда кажется, что они особо-то и не пытаются разбираться в затрагиваемых вопросах. Получается какая-то борьба ради борьбы. Кто-то ввязывается, преследуя свои цели, а кто-то – не до конца понимает, что происходит. В итоге застопорили работу на сложном объекте", – добавил Ракшин.

При этом бизнесмен не планирует строить на территории памятника архитектуры торговый центр, как собирался изначально. Однако на "Спичке" всё равно появятся коммерческие объекты, в том числе гостиница, ресторан и лыжня. Также обустроят парковку.

"Для этого нужно правильно выбрать наполнение. Мы можем реконструировать объект, сделать его привлекательным и безопасным, но если место не актуализировать, оно превратится в музей, куда люди будут заглядывать раз в год, это в лучшем случае. Поэтому я уверен: "Спичка" должна стать мультифункциональным центром – с большим концертным залом, выставочными и спортивными площадками. Когда здесь начнут проходить выступления популярных артистов, хоккейные матчи, баскетбольные турниры, соревнования по боксу и другие знаковые события, то на "Спичку" потянутся не только горожане, но и гости со всего края. Для них откроются кафе, сувенирные лавки, небольшая гостиница", – отметил совладелец "Марии-Ра".

Также на "Спичке" потребуются масштабные ландшафтные работы, высадка деревьев-крупномеров, обустройство дорожек – это позволит организовать прекрасную прогулочную зону, объединив её с существующим парком. Все работы Евгений Ракшин планирует завершить к 2030 году – к 300-летию Барнаула.

"Впереди у нас всего семь лет. Попробуем успеть. Но проблема в том, что пока мы успокаиваем общественников, ходим по кабинетам с кипами документов, ничего с места не сдвинется, а сделать нужно много. Хотя памятник мог бы со временем стать едва ли не главным украшением Барнаула и его центральной туристической локацией", – заключил Евгений Ракшин.

Что известно о "Спичке"?

Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках. Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". Несколько лет назад завод был куплен примерно за 200 миллионов рублей фирмой "Матч", принадлежащей бизнесменам Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они пообещали отреставрировать завод, а также разместить на его территории несколько коммерческих объектов. Но за несколько лет после покупки никаких работ на территории не производилось.