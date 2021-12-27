Большая доля граждан России считают самыми дружественными странами Китай, Казахстан и Белоруссию. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По словам Фёдорова, россияне довольно давно – на протяжении нескольких лет – говорят о том, что других друзей у России пока нет.

Именно поэтому, считает аналитик, самыми популярными зарубежными политиками для россиян стали Си Цзиньпин, Александр Лукашенко и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Белоруссия тесно сотрудничает с российскими регионами, но торгово-экономические связи Минска и Алтайского края за последнее время сократились из-за пандемии. В начале декабря делегация Алтайского края специально побывала у своих белорусских партнёров, чтобы обсудить дальнейшие перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной сфере, агропромышленном комплексе, в области аграрной науки и образования. Удалось достигнуть очень серьёзных договорённостей. Например: белорусских комбайнов на Алтае станет больше, а студенты АГАУ смогут проходить стажировку на заводах республики.