27 декабря в России отмечают День спасателя. В этот праздник мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к представителям профессии, сообщает мэрия города.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя. Вы выбрали для себя нелёгкое, но благородное дело: первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Ваш самоотверженный труд, ответственность и профессионализм – залог спокойствия жителей Барнаула. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, проводите большой комплекс профилактической работы по их предупреждению. Особые слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам спасательной службы, которые и сегодня проводят большую наставническую и воспитательную работу, передают опыт и знания молодому поколению. Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, а главной наградой за ваш нелёгкий труд по-прежнему остаётся безмерная благодарность людей. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов во всех начинаниях!" – сказал Франк.