Чудо техники: пять отличных гаджетов в подарок на Новый год

Обмен новогодними подарками – это всегда радостно и волнующее. И вдвойне радостно получать (и дарить) что-то не только приятное, но и полезное. Наушники с шумоподавлением, беспроводное зарядное устройство, новые умные часы – гаджеты из нашей подборки наверняка порадуют ваших друзей и близких. Не забывайте и о подарке для себя.

Яндекс Станция

В вопросах выпуска новых гаджетов "Яндекс", похоже, учится у коллег из Apple: каждый год выходит вроде бы то же самое устройство, но с улучшенными возможностями. Так, последняя версия "Станция Макс" получила LED-дисплей, динамики общей мощностью 65 ватт и вуфер для низких частот. Такой подарок подойдёт всем, кроме идейных противников умных колонок: вдруг "Алиса" подслушает какую-нибудь тайну.

Беспроводное зарядное устройство

Беспроводная "зарядка" Nomad Base Station Hub Edition Black сочетает элегантный современный дизайн с многофункциональностью. Благодаря трём мощным катушечным деталям прибор может заряжать абсолютно любыми известными способами. Есть два выходных порта: USB-A и USB-C PD с выходной мощностью 18 Вт.

Часы Apple Watch

В шестых Apple Watch появилось несколько дополнительных функций – теперь они следят за сном, тренировками и работой сердца того, кто их носит. В общем, часы могут заботиться о владельце не хуже родной бабушки – осталось только добавить push-уведомление с напоминанием надеть шапку перед выходом на улицу.

Не стоит забывать и о такой нужной в пандемию возможности, как отслеживание уровня кислорода в крови. Благодаря этому Apple Watch 6 – беспроигрышный вариант подарка для владельца "яблочного" телефона. Нужно только угадать с цветом и размером браслета: он теперь без застёжки.

Умная скакалка

У домашних тренировок есть масса плюсов: можно заниматься в любой удобной одежде, в любое время и под любую музыку. Кроме того, вы не рискуете поймать на себе укоризненные взгляды, даже если решите ненадолго прилечь на диван в самый разгар тренировки.

Разнообразить домашнюю активность поможет скакалка Smart Rope с подшипниками в ручках и специальным приложением, отслеживающим прыжки, обороты и расход калорий. А если получится прыгать достаточно быстро, светодиоды создадут эффект парящего перед глазами экрана, на котором отобразится информация о тренировке.

Умная бутылка для воды

Умная бутылка следит за уровнем насыщения организма водой. Избавьтесь от головных болей, вызванных обезвоживанием, укрепите здоровье, улучшите состояние кожи и волос.

Устройство Bellabeat Spring анализирует уровень жидкости в теле и отправляет вам регулярные напоминания, чтобы пополнить внутренний запас. Спортивная бутылка рассчитывает оптимальное количество воды для организма на основе уровня активности, возраста, роста, веса.

Если вы не нашли подходящий подарок в нашей подборке, приходите в магазины техники AVplaza. Здесь представлен широкий выбор новинок от Apple, а также электросамокатов, планшетов, ноутбуков и многого другого по приятным ценам. С полным ассортиментом можно ознакомиться в магазине AVplaza в ТРЦ Galaxy либо на сайте AVplaza.ru.

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