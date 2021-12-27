26 декабря из Барнаула в Китай отправился ускоренный рефрижераторный контейнерный поезд с рапсовым маслом. Отправителем "Агроэкспресса" выступил крупный российский производитель, сообщает ТАСС.

Состав включает 82 двадцатифутовых контейнера. Через 12 дней он прибудет в город Чунцин на юго-западе страны, проследовав через пограничную Маньчжурию. Как рассказал глава компании – дистрибьютора пищевой продукции "Синтай ланьли" Го Сяовэй, в дальнейшем также планируются поставки в Китай первоклассного ячменя, выращенного в России.

Ранее благодаря "Агроэкспрессу" Россия организовала массовые поставки в КНР и другой продукции, в том числе пшеничной муки и подсолнечного масла.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко направила чиновникам поручение подготовить меры, которые не допустят роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Отмечается, что мировые цены на пальмовое масло увеличивались четыре месяца подряд. Причиной стали низкие поставки из Малайзии, где не хватает работников-мигрантов. Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса.