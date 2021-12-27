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Российский производитель отправил из Барнаула в Китай "Агроэкспресс" с рапсовым маслом

, ИА "Амител"
Состав включает 82 двадцатифутовых контейнера, через 12 дней они прибудут в город Чунцин на юго-западе страны
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

26 декабря из Барнаула в Китай отправился ускоренный рефрижераторный контейнерный поезд с рапсовым маслом. Отправителем "Агроэкспресса" выступил крупный российский производитель, сообщает ТАСС.

Состав включает 82 двадцатифутовых контейнера. Через 12 дней он прибудет в город Чунцин на юго-западе страны, проследовав через пограничную Маньчжурию. Как рассказал глава компании – дистрибьютора пищевой продукции "Синтай ланьли" Го Сяовэй, в дальнейшем также планируются поставки в Китай первоклассного ячменя, выращенного в России.

Ранее благодаря "Агроэкспрессу" Россия организовала массовые поставки в КНР и другой продукции, в том числе пшеничной муки и подсолнечного масла.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко направила чиновникам поручение подготовить меры, которые не допустят роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Отмечается, что мировые цены на пальмовое масло увеличивались четыре месяца подряд. Причиной стали низкие поставки из Малайзии, где не хватает работников-мигрантов. Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса. 

Цены на сахар и масло растут. Как правительство планирует их стабилизировать?

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

27.12.2021 12:37
- гость -

Это что за новость?

27.12.2021 12:42
- гость -

Ну что мы занимаемся экспортом, видимо

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